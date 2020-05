RIVM: kabinet loopt vooruit op adviezen deskundigen

De aangekondigde versoepeling van veel coronamaatregelen wordt nog niet gesteund door de adviseurs waarop het kabinet tot dusver heeft gevaren. “Er is alleen een perspectief geschetst” en er moet de komende weken steeds “naar gekeken worden” of het virus niet toch weer dreigt op te flakkeren, zei Jaap van Dissel van het RIVM, de voorman van de deskundigen in het Outbreak Management Team, tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Tot dusver wachtte het kabinet doorgaans de adviezen van het OMT af en volgde het dat in de meeste gevallen op de voet. Tussen de eerste versoepelingen op 11 mei en de nieuwe besluiten over de beperkte opening van onder meer de horeca zitten nog nieuwe momenten voor het OMT om advies te geven. En dan zal het OMT daar nauwkeurig naar kijken en er een wetenschappelijk onderbouwing aan geven.

“We moeten tussendoor bij de routekaart steeds kijken of we de goede kant op gaan en blijven gaan en of er toch niet indicaties zijn van toename van infecties tot een niveau dat we misschien weer te veel in de problemen komen”, aldus Van Dissel. Bij de versoepeling zal nadrukkelijk ook worden gekeken naar de ervaringen in het buitenland. Landen als Denemarken en Oostenrijk zijn eerder begonnen met het afbouwen van de maatregelen.

Van Dissel denkt niet dat het beter was geweest om het aantal infecties eerst nog verder omlaag te krijgen voordat er versoepelingen zouden worden doorgevoerd. Hij wees op de druk die er ontstond op de bereidheid van mensen zich aan de maatregelen te houden. Ook wees hij op de negatieve gezondheidseffecten van een langer slot op de samenleving. Zo blijkt uit onderzoek dat ongeveer de helft van de mensen minder beweegt sinds de maatregelen en dat er meer wordt gerookt.

De RIVM-directeur is niet pessimistisch over de ontwikkelingen, zoals de daling van het aantal ziekenhuisopnamen. Ook het testen van iedereen met milde klachten vanaf 1 juni is belangrijk, omdat er zo meer inzicht komt in de situatie van het virus. Daar zitten dan wel consequenties aan, omdat positief getesten dan thuis moeten blijven.