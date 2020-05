Diergaarde Blijdorp gaat vanaf woensdag 20 mei gefaseerd open. De dierentuin in Rotterdam gaat aanvankelijk eerst open voor abonnementhouders, daarna voor dagbezoekers.

Blijdorp test zaterdag alvast de route-aanwijzingen uit op medewerkers en hun gezinsleden, een groep van maximaal 150 personen. Daarna wordt getest met groepen van 250 en 500 personen en 1000 personen, kondigde de dierentuin vrijdag aan. Blijdorp verwacht dat het na 20 mei enkele weken zal duren voordat het park 50 procent van de normale capaciteit, 5000 mensen per dag, kan toelaten.

Directeur Erik Zevenbergen van Blijdorp zegt te kunnen voldoen aan de instructie ‘vermijd drukte’ van de overheid. “We hebben maar liefst 28 hectare prachtige natuur en veel buitenruimtes. Daardoor kunnen we de mensen makkelijk spreiden en zo een veilige, leuke en leerzame dag uit creëren. We hebben daar goed over nagedacht en kijken er heel erg naar uit om bezoekers weer te inspireren en stimuleren tot liefde en zorg voor de natuur, want dát is onze missie.”

Alle dierentuinen openen binnenkort weer voorzichtig de poorten. Wildlands Adventure Zoo in Emmen doet dat op 25 mei.