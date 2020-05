De politie in Groningen heeft twee verdachten aangehouden van een steekincident in een woning aan de Vrydemalaan in Groningen. Een persoon is gewond geraakt, maar verkeert volgens de agenten niet in kritieke toestand. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

De agenten gingen rond 01.00 uur ter plaatse na een melding en hielden de twee verdachten in een nabijgelegen woning aan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.