Hoe ga je bij het maken van een CV om met weinig werkervaring?

Als je nog steeds een student bent maar toch werk zoekt, dan is dit niet altijd even eenvoudig. Ook voor mensen die net hun studie hebben afgerond kan dit het geval zijn. Bedrijven zoeken namelijk vaak werknemers die al veel ervaring hebben, maar als een student die nog bezig is of juist net klaar is heb je meestal nog weinig werkervaring. Dan kan het solliciteren logischerwijs vrij lastig zijn. Gelukkig kan dit enigszins opgelost worden als je aan de slag gaat met je curriculum vitae. Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Vaardigheden

Als je zo’n persoon bent die werk zoekt terwijl je nog weinig werkervaring hebt, dan is het van belang om de nadruk op iets anders te leggen, zoals bijvoorbeeld vaardigheden. Iedereen heeft namelijk wel een aantal vaardigheden die nuttig kunnen zijn in het werkveld. Toon dit dan ook. Tegenwoordig ben je als een jongvolwassene bijvoorbeeld vast handig met sociale media. Dit is een skill die je zeker op je CV kunt zetten, al moet het natuurlijk wel passen bij de functie waarop je solliciteert.

Prestaties

Tijdens je studie zou het zo kunnen zijn dat je op een aantal vakken ontzettend goede cijfers hebt gehaald. Dit zou eventueel relevant kunnen zijn voor je potentiële werkgever, wat het geval is als het vak past bij de functie. Naast de vakken waarin je uitblonk kun je ook andere onderzoeken of projecten die te maken hebben met het vakgebied opschrijven in je CV, wat ook in de CV voorbeelden van CVmaker.nl terugkomt.

Talen

Een goed CV van een student zal tevens bestaan uit de talen die je spreekt. Dit is met name interessant als je naast Nederlands ook nog andere talen spreekt. In dat geval zou je de klanten van je potentiële werkgever in hun eigen taal kunnen helpen. Daarnaast kun je je multilingualiteit ook inzetten voor het vertalen van bijvoorbeeld berichten op sociale media of documenten die het bedrijf krijgt van buitenlandse overheden. Het toont bovendien aan dat je leergierig bent.

Nevenactiviteiten

Alhoewel je als student mogelijk nog geen werkervaring hebt, zul je wel al andere activiteiten hebben gedaan. Hiervoor heb je misschien geen salaris gekregen, maar alsnog kan het interessant zijn bij een sollicitatie. Een goed voorbeeld hiervan is als je een bestuurslid bent geweest van een studentenvereniging op je universiteit. Dit kan aantonen dat je een goede kandidaat bent voor de vacature. Ook als je vrijwilligerswerk hebt gedaan kun je dit aangeven in je curriculum vitae.

Interesses

Ieder persoon heeft logischerwijs persoonlijke interesses. Als je interesses passen bij de functie waarop je een sollicitatie stuurt dan zou je deze zeker in je CV kunnen zetten. De interesses zijn dan natuurlijk interessant om te vermelden, want ze tonen aan dat je de functie leuk vindt en dat het bij je past. Als je bijvoorbeeld wilt solliciteren bij een autogarage en je een eigen auto hebt waar je graag aan sleutelt, dan moet je deze interesse hoe dan ook vermelden, Dit kan zeker een pluspunt zijn. Uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Bekijk dan ook deze tips van Monsterboard over solliciteren zonder werkervaring.