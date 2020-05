Ivo van Hove en Hans Kesting popelen om aan de slag te gaan

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) opent op 1 juni zijn deuren weer, volgens de aangekondigde maatregelen voor maximaal dertig personen, inclusief personeel. Ondanks de geringe omvang van het publiek staan regisseur Ivo van Hove en acteur Hans Kesting te popelen om Wie heeft mijn vader vermoord van Édouard Louis, een monoloog, eindelijk in première te kunnen laten gaan.

De wereldpremière van Wie heeft mijn vader vermoord zou eigenlijk op 1 april plaatshebben.

“Ik ben blij dat we vanaf 1 juni weer kunnen spelen voor ons publiek”, zegt Van Hove, die de oorspronkelijk tekst bewerkte. “We starten onze voorstellingen met deze première, een aangrijpend verhaal over een vader die op zijn vijftigste fysiek en mentaal een wrak is door het harde werk in de zware industrie van Noord-Frankrijk.” Het is een woedende aanklacht tegen de politieke elite en de liefdesbetuiging van een zoon aan zijn vader, legt Van Hove uit. “Ook schrijft Édouard Louis over hoe hij als jonge homoseksueel door zijn eigen arbeidersfamilie tot outcast werd verdoemd.”

De monoloog die hij daarvan maakte, wordt uitgevoerd door Hans Kesting: ‘Ik ben ontzettend blij dat we eindelijk aan Wie heeft mijn vader vermoord kunnen beginnen. Het is een bijzonder gevoel om de eerste première van ITA te zijn na de weken die achter ons liggen. Er kan weer gespeeld worden!”

De voormalige Amsterdamse Stadsschouwburg aan het hoofdstedelijke Leidseplein en Toneelgroep Amsterdam werken sinds vorig seizoen samen onder de naam Internationaal Theater Amsterdam (ITA).