Kamer: kabinet belemmert Kamerwerk door achterhouden Poch-stukken

De Tweede Kamer en justitieminister Ferd Grapperhaus dreigen opnieuw te botsen over het onderzoek naar de Nederlandse bejegening van de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch. De Kamer eist een document op waaruit zou blijken dat het koninklijk huis al heel vroeg over de zaak is bijgepraat. Maar de minister liet vorige week weten dat hij geen stukken meer afgeeft zolang het onderzoek loopt.

Regeringspartij D66 en oppositiepartijen SP, PVV, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren accepteren die weigering niet. De Kamer kan zijn werk niet doen als het kabinet informatie achterhoudt omdat er een onderzoek loopt zonder einddatum, stellen zij. Dat laatste is volgens hen onvoldoende reden om het in de Grondwet vastgelegde informatierecht van de Kamer opzij te schuiven.

De partijen eisen, na het memo dat Grapperhaus al eerder weigerde te delen, nu het verslag op van een politieman die Argentinië bezocht om over de arrestatie en mogelijke uitlevering en vervolging van Poch te overleggen. De politieman schrijft daarin dat de ambassadeur in Argentinië hem begin 2008 al vertelde dat de Oranjes over de zaak waren ingelicht, melden RTL Nieuws en Bureau Buitenland.

De vraag of het koninklijk huis een aandeel had in het lot van Poch, komt aan de orde in de rechtszaak die de piloot tegen de Staat heeft aangespannen. Poch wil weten of de Oranjes er belang bij hadden om hem in handen van zijn vaderland te spelen, dat hem wilde vervolgen voor oorlogsmisdaden tijdens het bewind van de junta. De vader van koningin Máxima was minister tijdens die militaire dictatuur.