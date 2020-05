‘Minder ongezonde stoffen in zonnebrand, wel slecht voor milieu’

Zonnebrandmiddelen bevatten steeds minder hormoonverstorende stoffen en allergenen. Wel zitten in veel producten ingrediënten die slecht zijn voor het milieu. Dat meldt de Consumentenbond, na jaarlijks onderzoek naar zonnebrandmiddelen. De bond roept fabrikanten op hun zonnebrandmiddelen milieuvriendelijker te maken.

Het was de eerste keer dat de bond de impact op het milieu van zonnebrandmiddelen bij de test betrok. Veertig zonnebrandmiddelen werden onderzocht. Garnier Ambre Solaire Dry protect, Lancaster Sun beauty sublime tan en Rituals Sun protection milky spray 30 doen het volgens de bond het slechtst op milieugebied. Zes zonnebrandmiddelen scoren op dit onderdeel ruim voldoende of hoger.

Sommige uv-filters en andere ingrediënten beïnvloeden het leven in de zee, aldus de bond. “Ze beperken de groei van plankton en kunnen giftig zijn voor kleine zeedieren. Verder kunnen ze koraal beschadigen en zich opstapelen in de voedselketen.”

Directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar zegt dat de uitkomsten van het onderzoek naar de milieu-impact duidelijk laat zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering. “Er zijn al fabrikanten die milieuvriendelijke producten maken, laat de rest dit voorbeeld volgen. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. In eerdere tests van de Consumentenbond vonden we hormoonverstorende stoffen en allergenen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Dat zien we steeds minder.”

Drie van de geteste producten bieden volgens de bond overigens niet de beloofde beschermingsfactor: Rituals Sun protection milky spray 30, Hema Kids zonnebrand spray SPF 50 (productnummer 11.61.0161) en Zwitsal Kids zonnespray SPF 50+. Rituals en Hema hebben de bond laten weten dat hun producten inmiddels een andere samenstelling hebben. Hema en Zwitsal geven daarbij aan zich niet te herkennen in de testresultaten. De Consumentenbond adviseert consumenten de oude producten, die nog in de schappen en bij mensen thuis kunnen staan, niet meer te gebruiken.