Rotterdammers verwerken coronacrisis in zesdelige online-opera

Honderd Rotterdammers maken samen een zesdelige online-opera, Home Sweet Home, die eind van de maand te zien zal zijn. Daarin verwerken ze in muziek, dans en tekst ook hoe ze de coronacrisis ervaren. De productie wordt volgens de artistiek coördinator Rajiv Bhagwanbali zo een soort kroniek van het leven in deze periode in de stad.

De opera zat al voor de crisis in de pen. De productie zou deze maand eigenlijk in één keer plaatshebben op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid, als opening van de vijftiende editie van Operadagen Rotterdam. Ze wordt nu een serie die vanuit de thuissituaties in elkaar wordt gezet. “Daarmee is de titel ook letterlijk geworden”, aldus een woordvoerster.

Zangers, muzikanten, dansers, beat boxers, dichters en beeldend kunstenaars, beroeps en amateurs, werken samen onder leiding van Bhagwanbali en componist Keimpe de Jong. “Het oorspronkelijke idee om een heleboel mensen uit verschillende communities en met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen is hetzelfde gebleven”, zegt Bhagwanbali. Maar de medewerkenden krijgen nu opdrachten voor thuis en filmen deze zelf met hun telefoon of camera.

Aan Home Sweet Home werken ook diverse Rotterdamse organisaties en kunstinstellingen mee, zoals Afro/Hiphop/Caribbean dansschool I Am Movement, de SKVR Brassband en Stichting House of Urban Arts. Ook doen oude bekenden van Operadagen Rotterdam mee, onder wie sopraan Claron McFadden, actrice/zangeres Meral Polat en theatermaker Gabby Bakker.

Home Sweet Home wordt uitgezonden tussen donderdag 21 en zaterdag 30 mei via www.operadagenrotterdam.nl en via de kanalen van OPEN Rotterdam.