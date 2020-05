Wat betekent de naderende recessie voor de economie en de beurs?

De coronacrisis laat als nooit tevoren zien dat beleggen gepaard gaat met onzekerheid. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren en hoe de economie, en daarmee de beurs, zich zullen herstellen. Na de coronacrisis zal de onvermijdelijke economische crisis volgen, die ook in Nederland voor zowel ellende als ook kansen zal zorgen. Verschillende scenario’s zijn mogelijk.

Recessie

Een recessie is in aantocht, maar door steunmaatregelen van de overheid ontvangen veel mensen nog (deels) hun geld. Het is wel zo dat de bedragen die worden gepind 20 procent lager liggen dan een jaar ¬geleden, aldus Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, in het Parool. Veel Nederlanders stellen hun aankopen uit vanwege onzekerheid over baan of inkomen. Wie deze maand een auto wil komen, ziet daar nu vanaf.

Van buiten

We zijn als land wel wat crisissen gewend, alhoewel deze crisis wel anders is. Dele van de economie zijn als het ware uitgezet om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Economen noemen dit een ‘exogene’ verandering, eentje die van buiten komt. De oorzaak van een recessie ligt vaak binnen de economie, zoals onevenwichtigheden of niet functionerende bedrijven. Nu moesten bedrijven noodgedwongen dicht, met alle gevolgen van dien.

Kansen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt inmiddels dat de Nederlandse economie dit jaar 7,5 procent zal krimpen. Dat is een grotere klap dan de crisis van de jaren dertig. Maar een crisis kan ook voor kansen zorgen, zoals vernieuwing, meer innovatie en wellicht een groenere economie en meer aandacht voor vitale beroepen. Er zullen bedrijven sneuvelen, maar er gaan ook nieuwe bedrijven geboren worden. Misschien kunnen we niet meer drie keer per jaar met vakantie, maar gaan door deze crisis onszelf wellicht afvragen wat er nodig is en andere keuzes maken.

Beleggen

En hoe zal het met de beurs gaan, en met al die mensen die al bezig waren met beleggen of deze crisis als kans hebben gezien en zojuist zijn ingestapt? Zal het coronavirus zich verder verspreiden en hoe lang zal het duren voordat de economische activiteit geleidelijk kan worden hervat? Dit zijn twee belangrijke parameters. De coronacrisis kan juist een goed instapmoment zijn om periodiek te gaan beleggen. Het is belangrijk om altijd de focus op de lange termijn te houden om je financiële doelen te halen. Schommelingen horen erbij.

Verschillende scenario’s

Er zijn verschillende economische scenario’s, zowel voor de lange als de korte termijn (twaalf tot achttien maanden). In het geval van op korte termijn: het meest ideale scenario is dat van een snel herstel van de economie. Eerst een korte, hevige recessie, maar vanaf het derde kwartaal zullen we het ergste achter de rug hebben. Maar het kan ook zijn dat het herstel één of twee kwartalen langer gaat duren. In beide scenario’s zullen de aandelenmarkten weer op enig moment licht aan het einde van de tunnel zien. Er bestaat een reële kans dat beursindices in beide gevallen over twaalf tot achttien maanden fors hoger staan.

Voor beleggers is het afwachten en omgaan met de onzekerheid. Bij aandelen is al veel slecht nieuws ingeprijsd in de koers. De komende weken zal meer duidelijk worden, en weten beleggers ook welk scenario van toepassing is. De belangrijkste voorwaarde is wel dat de maatregelen van de centrale banken en overheden ondertussen voldoende consumenten en bedrijven op de been houden.