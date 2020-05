Zeeland gaat geleidelijk meer toeristen toelaten

Veiligheidsregio Zeeland wil geleidelijk met “verantwoorde stappen” meer toeristen in de provincie toelaten. De Veiligheidsregio heeft daarvoor een stappenplan vastgesteld na overleg met de Zeeuwse burgemeesters, de GGD en de toerismesector.

Sinds 1 mei is een beperkte bezetting van de slaapplaatsen weer mogelijk. Op 15 mei mag 50 procent van het aantal toeristische slaapplaatsen bij de particuliere verhuur, hotels, pensions en bed & breakfasts verhuurd worden.

Op 29 mei volgt een verdere versoepeling. Het aantal slaapplaatsen kan als de situatie niet verslechtert opgevoerd worden tot 75 procent. De Veiligheidsregio tekent daarbij aan dat bezoekers en inwoners de RIVM-maatregelen moeten blijven opvolgen.

Het was afgelopen weekend na de eerste versoepeling nog rustig in Zeeland, waardoor een aantal toeristen weer welkom is. Dat zei Arjen Brinkman, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Hiswa-Recron. “Het is nog vrij rustig, het is ook nog niet zolang bekend. Maar we zijn er blij mee. We hebben een eerste begin. Ik verwacht dat het met Hemelvaart (21 mei) wel weer drukker wordt”, aldus Brinkman.