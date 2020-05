Amsterdamse Vondelpark beperkt toegankelijk wegens drukte

Het is zaterdag druk in het Amsterdamse Vondelpark en daardoor zijn alleen de hoofdingangen nog toegankelijk. De politie en handhavers van de gemeente houden hier toezicht of er niet teveel mensen naar binnen gaan.

In park Somerlust langs de Amstel waren zaterdagmiddag honderden mensen te vinden, bevestigt de politie een bericht in Het Parool. “We hebben samen met de handhavers van de gemeente mensen aangesproken en daarop kozen ze er zelf voor weg te gaan”, zegt een woordvoerder. “Het wordt nu langzaamaan rustiger.”

In veel parken en recreatiegebieden in de hoofdstad is het druk, aldus de zegsman. “Je ziet dat mensen welwillend zijn om afstand te houden, maar ze willen ook niet meer thuis zitten.”