In de spotlight: directeur Stichting Dutch Dream Foundation Zehra Dogan

Rond haar elfde kwam Zehra Dogan naar Nederland vanuit haar geboorteland Turkije. Ze woonde in een dorp en is grotendeels opgevoed door haar wijze oma, die altijd zei: je moet eerst een goed mens zijn, dan komt de rest. In 2006 heeft ze samen met haar man de stichting Dutch Dream Foundation opgericht, waarmee ze de dromen van jonge mensen en ondernemers waar wil maken.

Zehra was de oudste van vijf kinderen en woonde in de provincie Sivas in Turkije. Haar ouders besloten naar Nederland te gaan. Haar vader ging eerst en na twee jaar volgde haar moeder. “Ze werkten in Nijmegen, mijn vader als fabrieksarbeider en mijn moeder als schoonmaakster. Als kind heb ik mijn ouders pas echt in Nederland ontdekt. Ik ben als laatste, samen met mijn broer, naar Nederland gekomen. Mijn ouders wilden eerst werk hebben en kijken hoe het zou verlopen. Ik heb mijn vader in die tijd vier jaar niet gezien, en mijn moeder drie jaar.”

Haar verleden en komst naar Nederland zijn bepalend geweest voor het pad dat ze heeft gekozen. Ze heeft eerst mavo, havo en vwo gedaan, en is toen rechten gaan studeren aan de universiteit in Nijmegen. “Ik ben een doorzetter en ben heel gemotiveerd. Mijn vader zei tegen ons dat we goed ons best moesten doen, dan zouden we hopelijk meer succes hebben dan hij en onze moeder. Ik ben met veel vrijheid opgegroeid door mijn oma. Dit heeft te maken met mijn alevitische achtergrond. Alevieten staan erom bekend vrijzinnig te zijn en mensgericht. Zo was mijn opvoeding ook: de mens staat centraal in het leven. En dat is nog steeds zo. Dat zit ook in mijn karakter. Een diep respect hebben voor elkaar en jezelf blijven ontwikkelen.”

Eigen bedrijf

Na haar studie kwam Zehra als jurist in het bedrijfsleven terecht, en later heeft ze als adviseur en bestuurder voor zowel profit- als non-profit organisaties gewerkt. Ook heeft ze twee bedrijven opgezet, waarvan de eerste in Turkije. Dit was een softwarebedrijf, dat ze samen met haar man en zus heeft opgericht. “Dat was tussen 1995 en 1999, een fantastische ervaring. We waren jonge mensen die net klaar waren met hun studie en een paar jaar werkervaring achter de rug hadden. Uiteindelijk hadden we in totaal rond de 300 (freelance)medewerkers. Dat was een enorme groei in korte tijd. Het duurde drie jaar, maar het voelde als tien jaar. Ik kende Turkije uit mijn kindertijd, maar als zakenvrouw had ik geen kennis van het land. Die ervaring dragen we nog steeds met ons mee.”

Zehra heeft altijd veel en hard gewerkt, ook nog als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Ze ging zich steeds meer focussen op diversity en het benutten van talenten van mensen. “We mogen veel meer investeren in de interesses en talenten van mensen, dan komen we er wel.” In 2006 ontstond het idee voor de stichting Dutch Dream Foundation, die ze samen met haar man heeft opgericht. “In 2010 waren we zover voor een project voor jonge ondernemers. Dat heette Dutch Dream Coaching. Dit project hebben we met veel succes tussen 2010 en 2018 gedraaid voor in totaal 220 ondernemers om hen te helpen groeien vanuit MVO gedachte. Hierbij werden rond 100 topmanagers, CEO’s of bestuurders gekoppeld aan een jonge ondernemer op een-op-een basis met de vraag of zij hen wilden coachen en zo hen te helpen met het waarmaken van hun dromen en tegelijkertijd van deze jonge biculturele ondernemers, ondernemerschap en hen cultuur te leren. Om daar te komen waar je wilt zijn, heb je een netwerk, vaardigheden en begeleiding nodig. Mijn man en ik hebben dat zelf niet gehad. Door onze opgedane ervaringen wilden wij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Waarom zouden we alleen met onszelf bezig zijn en waarom zouden anderen daarvoor tien jaar moeten wachten?”

Werelden bij elkaar brengen

De stichting draagt de maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gedachte een warm hart toe. “Wij brengen werelden bij elkaar die normaliter elkaar niet zouden treffen. Wij richten ons op ondernemerschap, leiderschap, diversiteit en innovatie, en dan met name sociale innovatie. Wij willen jonge ondernemers in hun kracht zetten. Wij koppelen ras-ondernemers aan jongeren, zoals de zoon van Dirk van den Broek, Henk. Hij heeft vier keer een jonge ondernemer gecoacht. Hij is ook bestuurder van de stichting. Door het coachen delen ze kennis en leren ze van elkaar.”

Na acht jaar was het tijd voor een nieuwe doelgroep. Er hebben veel gesprekken plaatsgevonden en Zehra zei tegen Henk: we mogen iets met jongeren gaan doen, in de leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Jonge mensen die een droom hebben en deze willen waarmaken, maar niet weten hoe. Na een jaar research doen is het Dream On Talent programma gestart. “We organiseren Dream On Talent inspiratiedagen voor jongeren waar onze alumni coaches, ondernemers en partners de jongeren ontmoeten. Jongeren worden hierdoor sneller en bewuster geholpen om te groeien en te bloeien vanuit MVO oogpunt. Er is een spreker die zijn of haar droom deelt, o.a. Jörgen Raymann, daarnaast geven we op maat workshops en we creëren tien ontmoetingstafels voor jongeren en bedrijven om elkaar te ontdekken. Dit kan op een school zijn of bij ons op kantoor of bij de locatie van een partner. We doen dit vier tot zes keer per jaar. Nu al zijn er 250 jongeren bij ons aangemeld voor deelname aan ons project. Bedoeling is in totaal rond 1000 jongeren te bereiken. Ook hier brengen we twee werelden bij elkaar die van elkaar leren en elkaar inspireren voor een actievere en gezonde samenleving vanuit ondernemerschap, leiderschap, innovatie en diversiteit. Wat voor impact kunnen we samen maken en wat is onze bijdrage aan onze samenleving om deze te laten groeien en bloeien? Deze jongeren zijn onze toekomstige leiders.”

Eigen boek

Naast al haar werkzaamheden heeft Zehra ook nog tijd voor het schrijven van een boek, iets dat ze samen met co-writer Daniëlle Postma doet. Ze hoopt haar levensverhaal einde van het jaar te lanceren. “Mijn boek gaat over mijn eigen ontwikkeling als mens en professional en ook een stukje over de stichting. Het is semi-autobiografisch. Het begint bij mijn oma, later over ons leven in Ankara en uiteindelijk mijn leven hier in Nederland. Het is de ontwikkeling van een kind uit een andere cultuur en later als professional en wat je zoal meemaakt als vrouw. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad als multiculturele vrouw, die slim en creatief is en niet op haar mond is gevallen. Ik ben een doener, een snelle denker, dat wordt niet altijd verwacht. Naarmate je hoger op de ladder klimt, wordt het niet makkelijker. Hoe je jezelf positioneert als vrouw in topfuncties ligt uiteraard aan jezelf, maar het perspectief van mannen en soms ook van vrouwen op vrouwen in dergelijke posities is ook van invloed.”

Haar eigen droom is om dromen van anderen waar te maken. Dit doet ze in de vorm van Co-Active Life coach, adviseur diversiteit en spreker/gastdocent. “Laten we elkaar helpen vanuit ons hart. Ik zeg altijd: gun een ander iets en geef zonder te verwachten. Uiteindelijk komt het toch weer bij je terug. Ik help mensen om te groeien en hoop daarnaast mijn bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties en samenleving te leveren.”

Klik hier voor meer informatie over de stichting.