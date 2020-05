Lockdown Saba na vier weken opgeheven

Na 28 dagen heft Saba in de nacht van zaterdag op zondag de lockdown op. Die was ingesteld nadat er een coronabesmetting op het eiland was geconstateerd. In totaal is bij twee mensen het coronavirus aangetroffen. Bijna honderd mensen op het eiland zijn getest.

Vier weken lang moesten de Sabanen zoveel mogelijk thuis blijven. Zondag mogen weer kerkdiensten en restaurants worden bezocht en maandag mogen de winkels weer open. De scholen beginnen op 18 mei. De overheid roept iedereen op sociale afstand van elkaar te blijven houden.