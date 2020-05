Viroloog Koopmans verwacht nieuwe coronagolf

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC verwacht de komst van een tweede coronagolf naar ons land. “Hoe groot die is, dat hebben we voor een deel met ons eigen gedrag in de hand”, zegt Koopmans in een interview met het AD. De adviseur van het kabinet sluit zich aan bij twee topexperts in Duitsland, die waarschuwen voor een tweede coronagolf, die mogelijk nog krachtiger is dan de eerste.

Koopmans denkt dat de mate waarin Nederlanders zich aan de adviezen houden meespeelt. “Als je kijkt naar voorgaande grieppandemie├źn, dan verwacht je het wel. Maar we hebben nog nooit in de historie een pandemie gehad waarbij zoveel maatregelen zijn genomen, en zo nadrukkelijk gestuurd werd op het gedrag van mensen. Je weet niet in hoeverre we daarmee onheil kunnen voorkomen. Of en hoeveel nieuwe golven er komen, hangt ook af van de mate waarin de mensen immuun worden voor het virus. Dat is ook al iets wat we nog niet weten. Is iedereen die het gehad heeft permanent immuun, dan zal het meevallen. Is niemand immuun, dan blijf je met grote golven te maken krijgen. Het onderzoek dat op veel plaatsen wordt gedaan, gaat hopelijk belangrijke informatie opleveren.”