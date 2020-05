Jubilerend Metropole Orkest brengt muziek naar verpleeghuizen

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat dit jaar groots te vieren. Dat viel door de coronacrisis in het water. Het orkest komt met iets anders, indachtig de reden waarom het ooit – kort na de Tweede Wereldoorlog – was opgericht: om het volk ‘hoop en vertier’ te bieden in zware tijden. Het orkest stelde een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter en oud-dirigent Dolf van der Linden (1915-1999). Alle verpleeghuizen krijgen er eentje en orkestleden trekken woensdag langs enkele van die instellingen om live een klein optreden te verzorgen.

Orkest-directeur Jan Geert Vierkant: “Ik heb vaak meegemaakt dat de muziek van Dolf van der Linden bij veel ouderen ontroerende herinneringen oproept en ben er trots op dat we ook nu we 75 jaar bestaan uitvoering kunnen geven aan onze oprichtingsgedachte.”

Musici van het internationaal gerenommeerde orkest zullen de cd ‘Dolf’s Choice’ persoonlijk naar verschillende verpleeghuizen in het land brengen, waar ook live wordt gespeeld. Dat gebeurt volgens de planning in Tilburg, Utrecht, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Laren en Hilversum. In samenwerking met ActiZ (de branchevereniging van zorgorganisaties) worden de cd’s deze maand nog aan alle verpleeghuizen in Nederland verzonden.

Het Metropole Orkest speelt jazz, pop, chansons, musicals en filmmuziek, in grote en kleine zalen maar ook op festivals, zoals het North Sea Jazz en Lowlands. Het werkte mee aan duizenden radio- en tv-uitzendingen en begeleidde grootheden als Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Stan Getz, maar ook hedendaagse muzikanten, bijvoorbeeld Elvis Costello, Herbie Hancock en Gregory Porter. Het orkest wordt vaak gevraagd om te spelen op de BBC Proms, een van de beroemdste concertseries ter wereld, en kreeg tal van internationale prijzen.

De cd is ook te beluisteren op Spotify.