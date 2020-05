Selçuk Öztürk van DENK keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Dat zei hij zondag in het televisieprogramma Buitenhof. DENK verkeert momenteel in een grote crisis door een intern conflict.

De drie Kamerleden van DENK zijn in een felle ruzie verwikkeld. Daarbij staan Farid Azarkan en Tunahan Kuzu tegenover Özturk. Volgens de laatste is er nog steeds een kans dat ze eruit komen. Ze spreken via een tussenpersoon met elkaar.