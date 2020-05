Vijf arrestaties na mogelijke schietpartij in Didam

Vijf mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een vermoedelijke schietpartij in Didam. Niemand is gewond geraakt.

De politie meldt na een melding van een mogelijk schietincident in de Kerkstraat hulzen te hebben aangetroffen. Omstanders gaven een locatie waar de mogelijke verdachten zouden zijn.

In een woning hielden agenten een 16-jarige jongen uit Beek, een 19-jarige man uit Lobith, een 19-jarige man uit Doetinchem en een 23-jarige man uit Zevenaar aan. Later die nacht werd nog een 34-jarige man aangehouden in Doetinchem.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.