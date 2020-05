Het KNMI waarschuwt voor een fors toenemende wind zondagmiddag en heeft voor de kustprovincies code geel afgegeven. Die is tot maandagmiddag van kracht.

“Vanaf het einde van de middag kunnen langs de zuidwestkust zware windstoten, rond 75 km per uur, voorkomen”, aldus het KNMI. In de avond is ook elders langs de kust kans op zware windstoten. De harde wind houdt volgens het weerinstituut aan tot maandagavond.