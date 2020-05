Grote brand in Haagse studentenflat onder controle

In een studentenflat in Den Haag heeft zondag een brand gewoed. Het vuur is inmiddels uit, meldt een woordvoerder van de brandweer. Drie mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht, zeven anderen zijn ter plaatse nagekeken.

Aan de brand in een appartement op de zestiende verdieping van de flat De Struyck aan het Rijswijkseplein ging een explosie vooraf. Waardoor die werd veroorzaakt, is nog onbekend. Ook in omliggende appartementen woedde vervolgens brand. De situatie is onder controle en de brandweer is bezig met nablussen, ventileren en het controleren van de appartementen op koolmonoxide.

Vanwege de brand werd de hele achttien verdiepingen tellende flat ontruimd. Om hoeveel mensen het ging, weet de woordvoerder niet precies. De evacués kunnen weer terug naar hun huis, zodra alles is gecontroleerd en weer veilig blijkt te zijn. Hoelang dat gaat duren, weet de woordvoerder niet. Ook kan hij nog niets zeggen over de ontstane schade.

Vanwege de brand werd het Rijswijkseplein afgesloten. Vervoersbedrijf HTM besloot de tramlijnen 1, 9, 11, 12, 15, 16 en 17 te laten omrijden en niet stoppen bij het nabijgelegen station Hollands Spoor.