25-jarige Rotterdammer slachtoffer schietpartij

Het slachtoffer van de schietpartij zondagavond aan de Bergselaan in Rotterdam is een 25-jarige inwoner van de stad. Dat heeft de politie gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens de politie werd in de straat, gelegen in het Liskwartier in het noorden van de stad, meerdere keren geschoten. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke, op de hoek van de Ackersdijkstraat, aan zijn verwondingen.

De daders zijn volgens een politiewoordvoerder waarschijnlijk gevlucht met een auto. Het gaat vermoedelijk om twee mannen in donkere kleding. Op het Rotterdamse bedrijventerrein Spaanse Polder is zondagavond een brandende auto aangetroffen. De politie onderzoekt of dit mogelijk de vluchtauto is geweest.

De politie roept mensen die beelden hebben van de schietpartij op die te delen.