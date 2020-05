‘Dikke laag schuim op het water maakt het opkrabbelen lastig’

Op de zee bij Scheveningen ligt een dikke laag schuim op het water. Die maakt het lastig weer goed op te krabbelen, als je bent omgevallen. Dat stellen twee surfers die maandagavond laat in de kustplaats uit het water komen. De twee hadden zelf in de avond een tijdje gesurft. Zij waren geen onderdeel van de groep die in de problemen was gekomen en waarvoor een grote zoekactie op touw is gezet.

De groep kwam in problemen bij het Noordelijk Havenhoofd. Rond dat havenhoofd kunnen kolken ontstaan, aldus een van die surfers. Hulpdiensten op de grond, in de lucht en op het water zoeken even na 22.30 uur nog met schijnwerpers naar de mogelijk vermisten. Een helikopter vliegt met groot zoeklicht over het water, bootjes varen eveneens met zoeklichten. Verschillende hulpdiensten en de politie zijn op het land ter plekke.

Tussen zeven en acht werd de stroming sterker, zo zeggen de surfers, maar dat was voorspeld. Ook de noordelijke wind is sterk, sterker dan eerdere dagen. Volgens hen is de watertemperatuur niet anders dan eerdere dagen.