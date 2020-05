Festival Milkshake definitief verplaatst naar 2021

Het festival Milkshake wordt definitief verplaatst naar 2021. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. In eerste instantie was nog geopperd dat het feest, dat elk jaar eind juli in Amsterdam plaatsvindt, naar september verplaatst kon worden. Maar nu is besloten dat dit geen optie meer is.

De volgende editie van Milkshake zal nu, onder voorbehoud, plaatsvinden op 31 juli en 1 augustus 2021. De tickets voor 2020 blijven geldig. Voor wie in 2021 niet kan komen, is er de mogelijkheid de kaartjes in te ruilen voor een voucher.

Milkshake bestaat inmiddels negen jaar en geldt als een van de populairste lhbti-feesten van Nederland. Het dancefestival is ontwikkeld vanuit de gedachte ‘niets moet, alles mag’. Het wil laten zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken hebben.