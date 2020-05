Grote toename elektrische auto’s: vraag naar laadpalen neemt toe

In januari 2020 stonden er meer dan 100.000 volledig elektrische auto’s op een Nederlands kenteken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dit zijn er 62.000 meer dan het jaar ervoor en laat een stijging van 140 procent zien. De Europese Federatie van Transport en Milieu (T&E) heeft onderzocht dat in 2021 het aantal elektrische auto’s verdrievoudigd zal zijn. Dit betekent dat er wel voldoende laadpalen moeten zijn.

Wijziging regels bijtelling

Steeds meer autofabrikanten focussen zich op het introduceren van elektrische auto’s. Naar verwachting zullen er volgend jaar 214 verschillende modellen elektrische auto’s op de markt zijn. In 2018 waren dit er zestig. De enorme groei is mede veroorzaakt door de wijziging in de regels voor bijtelling, namelijk van vier naar acht procent. Hierdoor besloten veel zakelijke rijders over te stappen op een elektrische auto. Daarnaast spelen subsidies en steeds meer betaalbare modellen ook een rol.

Maar hoe zit het met de laadinfrastuctuur in Nederland? Die is al behoorlijk verbeterd, waardoor steeds meer mensen thuis of op kantoor hun auto kunnen opladen. Welke laadpaal kies je als (toekomstige) elektrische auto eigenaar? Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een laadpaal die via 1-fase of 3-fase wordt aangesloten, een laadstation tegen een muur of een paal, met een losse of vaste kabel of opladen via een laadpas. Het is zinvol om goed uit zoeken welke soort laadpaal het beste bij jou past.

Publieke laadpalen

Naast privé laadpalen of laadpalen voor op kantoor zijn er uiteraard ook publieke laadpalen. De verschillen bij het aanvragen van een laadpaal voor een elektrische auto zijn groot in ons land. De gemiddelde wachttijd is 18 weken, maar sommige gemeenten doen er negen maanden over. Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Vattenfall. Steeds meer gemeentes stimuleren elektrisch rijden onder hun inwoners door ze de mogelijkheid te bieden om via de gemeentelijke website een openbare laadpaal aan te vragen. Dergelijk laadpalen zijn bedoeld voor mensen die hun elektrische auto niet op hun privéterrein kunnen opladen.

Dat er steeds meer laadpunten komen is geen overbodige luxe. Begin vorig jaar was er voor elke 2,2 elektrische auto een publiek laadpunt. Begin dit jaar is dit aantal toegenomen tot 3,9 elektrische auto’s per publiek laadpunt. Er zullen dus steeds meer laadpalen nodig zijn, of dit nu publieke laadpalen zijn of privé laadpalen thuis of op kantoor. Beide zijn ideale locaties voor mensen om hun auto op te laden, omdat ze daar langere tijd verblijven en dus weer met een volledig opgeladen auto op pad kunnen gaan. Daarbij is het goedkoper dan een publieke laadpaal.

Verschil laadpalen

Het verschil in laadpalen is zoals eerder gezegd groot. Een laadpaal plaatsen is ook niet iets wat je zomaar doet. Een belangrijke factor is het maximale laadvermogen van de onboard lader van de auto. Hier kan dan het vermogen dat je laadpaal maximaal kan leveren op worden afgestemd. Veel mensen zien de laadpalen als opladers, maar de daadwerkelijke oplader is in de auto verwerkt. Het laadvermogen in kilowatt (kW) wordt dus bepaald door de auto zelf. De laadtijd is het sterkst afhankelijk van het laadvermogen en de accucapaciteit.