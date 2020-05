Inzamelingsactie Jandino passeert miljoen euro

Presentator Jandino Asporaat heeft met zijn inzamelingsactie voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten al ruim een miljoen euro opgehaald. Volgens omroep NTR stond de teller zaterdagavond nog op 770.000 euro en is maandag het miljoen gepasseerd.

Zaterdagavond was er een speciale uitzending op NPO1 waarin geboden kon worden op bijvoorbeeld privésaxofoonlessen van Candy Dulfer en een lunch met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Ook onder meer Dirk Kuijt, Jeroen Pauw, Edsilia Rombley, Churandy Martina, Najib Amhali en Trijntje Oosterhuis deden mee aan het programma. Met de ingezamelde donaties worden voedselpakketten samengesteld die worden verdeeld over de bevolking. Doneren kan nog tot en met 25 mei.

“Wat een ongelofelijke prestatie. Wij hebben laten zien dat we in staat zijn om in een korte tijd gezamenlijk bergen te verzetten. Trots op iedereen die een bijdrage heeft geleverd, klusjes heeft gedaan, eten heeft ingepakt, opgetreden, geld heeft gestort, of zelfs luisterend oor is geweest”, aldus Jandino Asporaat.