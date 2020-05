Minder dan 500 coronapatiënten liggen nog op intensive care

Op de intensive cares liggen nog 498 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 9 minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). “Een beperkte daling, maar dit past binnen de normale schommelingen. Voor het eerst zitten we onder de 500. Een paar dagen later dan gedacht, maar toch is het een belangrijke stap vooruit”, zegt Bas Leerink, hoofd van het coördinatiecentrum.

Iets meer dan een maand geleden was de coronacrisis op zijn hoogtepunt op de ic’s. Toen lagen 1424 coronapatiënten op de intensive care en vroegen ziekenhuizen zich af waar het zou eindigen. Daarna begon de drukte op de ic’s te dalen, de ene dag wat sneller dan de andere dag.

Van de coronapatiënten liggen er 483 op Nederlandse ic’s, 9 minder dan een dag eerder. Op intensive cares in Duitsland verblijven nog altijd 15 Nederlandse coronapatiënten, evenveel als op zaterdag en zondag. Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, liggen nog 1118 coronapatiënten, 64 meer dan zondag.

Nu het aantal coronapatiënten daalt, willen ziekenhuizen de reguliere zorg weer opstarten, maar dat gaat volgens het LCPS “nog niet zo soepel”. Dat komt onder meer doordat ziekenhuizen mensen en apparaten uit andere afdelingen hebben gehaald om op de ic’s in te zetten. Operatie- en verkoeverkamers werden in alle haast omgebouwd tot intensive cares. Het kost tijd om alles opnieuw in te richten en alle operaties weer in te plannen. Bovendien moeten verpleegafdelingen klaar zijn voor de opvang van andere patiënten. Op de ic’s liggen momenteel ongeveer 400 mensen met andere aandoeningen dan corona, bijna de helft van het aantal ic-patiënten voor de uitbraak.

Voor de komende weken is het belangrijk hoe snel of hoe langzaam het coronavirus zich verspreidt. Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus was de afgelopen weken 0,9, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Bij een getal onder de 1 verspreidt het coronavirus zich nog wel, maar is de uitbraak beheersbaar. De uitbraak kan uitdoven. Als het getal boven de 1 komt, neemt de verspreiding weer toe, en dat risico ontstaat nu. Gommers: “We weten dat het reproductiegetal bij een versoepeling met 0,2 stijgt. Daarom hopen we dat het getal verder afneemt nu het aantal patiënten omlaaggaat. Dan kun je fluctuaties van 0,2 opvangen. Dat moeten we de komende weken zien.”