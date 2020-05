Nederlanders om in de gaten te houden: mede-initiatiefnemer Strawies Bas van Oordt (18)

Door corona hadden de broers en tevens studenten Bas (18) en Simon (24) van Oordt meer tijd over om vol aan de slag te gaan met hun bedrijf Strawies, dat ze een half jaar geleden hebben opgericht. Hun harde werk wordt opgemerkt, want Strawies komt tot bloei en wordt opgemerkt door zowel de media als consumenten. Hun rietjes van roestvrijstaal worden steeds populairder, en dat mag ook wel vindt Bas. Volgens hem mogen mensen alvast wennen aan het gebruik van herbruikbare rietjes, want in 2021 komt er een verbod op plastic rietjes.

De broers waren vorig jaar samen op reis naar Australië, waar bijna niemand meer plastic rietjes gebruikt. “Daar gebruiken mensen thuis metalen rietjes. Wij hadden er nog nooit van gehoord, maar zo kwamen we ermee in aanraking. We kregen er een paar cadeau en terug in Nederland viel het ons op dat hier niemand dit soort rietjes gebruikt. Toen dachten we: daar mag verandering in komen. Met Strawies willen we voorkomen dat mensen door plastic rietjes blijven drinken. Plastic is een van de meest gevonden voorwerpen op stranden en in de oceaan. Je ziet de rietjes eigenlijk overal en zeedieren eten ze op.” Genoeg reden voor de broers om een bedrijf te starten.

Veel mensen denken dat een metalen rietje een bijsmaak heeft, maar volgens Bas is dat niet zo. “Wij gebruiken ze zelf veel en ik heb nog nooit een bijsmaak geproefd. Als je met een mes en vork eet, proef je dat ook niet. De rietjes zijn zowel voor gezinnen met kinderen, als voor de horeca. Momenteel richten we ons op consumenten, omdat de horeca nog dicht zijn. We hebben smoothie rietjes. Dit zijn extra dikke rietjes voor mensen die thuis gezonde smoothies maken. We hebben verschillende kleuren rietjes, zoals het rainbow rietje en een blauw rietje, die heet blue dolphin. Elke rietje heeft een naam, om het wat leuker te maken. De rietjes zitten in een zakje met een schoonmaakborsteltje erbij. We verkopen momenteel zeven soorten rietjes en we hopen binnenkort een achtste rietje te lanceren.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik hou van ondernemen. Ik heb een eigen tuinbedrijf gehad en heb bij kinderfeestjes geholpen. Ik vind het leuk om zelf iets te doen, niet onder een baas. We doen dit om mensen iets bewuster te maken en ze te laten zien dat je ook van duurzame producten plezier kan hebben. Ik had filmpjes gezien van dieren met plastic in hun maag, dat is niet prettig om naar te kijken. Het zorgt er wel voor dat je je bewust wordt van de schade die we met elkaar toebrengen. Daarnaast brengt het hebben van een eigen bedrijf veel ervaring met zich mee. Ik leer veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld dat er best veel tijd gaat zitten in het communiceren met klanten en hoe je belastingaangifte moet doen. Onze bijdrage met Strawies is zeg maar klein door een rietje, maar we hopen dat hiermee een bewustzijnsknop wordt omgedraaid.”

Wat houd je momenteel bezig?

“De zakelijke kant; we zijn bezig met de website pagina voor als de horeca weer opengaat. We hebben nu alleen nog een product pagina en een over ons pagina. Ook zijn we bezig met leuke blogs schrijven over waarom je een metalen rietje moet gebruiken. We willen onze boodschap op een feestelijke manier overbrengen, zodat mensen zich niet aangevallen voelen. Het mag normaal worden voor mensen om met zo’n rietje te drinken. Verder vind ik deze corona tijd lastig. Voetbal gaat niet meer door, maar gelukkig mag ik wel kleine kinderen training geven. Het is wel een uitdaging om anderhalve meter afstand te houden.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als student en eigen ondernemer?

“We halen veel energie uit het werken voor ons bedrijf, we vinden het super leuk. We zien uit naar de zomervakantie, zodat we meer dagen hebben en acht uur per dag kunnen werken. We hebben nog geen inkomsten, alleen maar kosten. Maar toch geeft het ons veel energie. Verder sport ik af en toe thuis. Voor de coronacrisis sprak ik veel met vrienden en met familie af, maar dat is nu erg lastig. We zijn momenteel met z’n vieren thuis. Dat is voor mij een leeg huis, want ik ben gewend om met veel meer broers en zussen te eten. Ik kom uit een groot gezin, dertien in totaal. De rest spreek ik elke week via zoom. Ik heb een broer in Canada en in Duitsland wonen, en een zus in Spanje.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat ik wat meer voor mezelf mag opkomen en hoe je om moet gaan met kritiek. Mensen kunnen ook negatief reageren op wat je doet. Dat vind ik lastig om te negeren. Als kritiek terecht is, dan moet je er wat mee doen om het te verbeteren. Voor onze website bijvoorbeeld zijn er zeker wel verbeterpunten. Zo stonden er veel spellingsfouten op. Daar hadden we kritiek op gekregen. Gelukkig bieden mensen ook aan om ons te helpen.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Dat als je een idee hebt je dit ook moet uitvoeren. Als het ondernemerschap in je zit, schrijf je dan in bij de Kamer van Koophandel en ga het proberen. Je leert er veel van en het is super leuk. Houd een idee niet in je hoofd, maar voer het uit.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik houd van aanpakken, ben positief ingesteld, en dat is goed voor je eigen humeur en dat van anderen.” En wat waardeert Simon aan zijn broer bas? “Dat als hij een idee in zijn hoofd heeft dit ook uitvoert. En dat hij niet klaagt en gewoon lekker door werkt.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik neig naar topsporters, maar ik kies toch voor mijn oudste broer. Ik kijk naar hem op. Hij is direct en zegt ook als iets niet goed gaat, en hij is gericht op oplossingen. Dat zit in zijn karakter. Hij is altijd super hulpvaardig en ik kan hem altijd om advies vragen. Dat is echt super fijn. Ik vind het fijn als iemand direct is en zegt wat goed gaat of wat er beter kan.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Ga voor goud”

Je mag een nieuw vak geven op school. Waar zou die les overgaan?

“Een les over ondernemen, waarin ik leerlingen leer wat het ondernemen zo mooi maakt en hoe je een idee tot uitvoering kan brengen. Ik zou ze ook vertellen dat het belangrijk is om te genieten van ondernemen en hoe je stap voor stap een bedrijf kunt opzetten. Ik zou ze ook zelf aan de slag laten gaan, daar leren ze het meeste van.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten en met wie?

“Met mijn familie en vrienden een groot buffet en dan het liefste een pasta pesto. Dat vind ik wel lekker. Het gaat niet zozeer om het eten, maar om de mensen die er zijn. Een van mijn zussen is goed in koken, die gaat die pasta pesto wel maken.”