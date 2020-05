Nu 28 positieve coronatesten in azc Sneek

Aanvullende testen in het asielzoekerscentrum (azc) in Sneek hebben zes nieuwe positieve testen op het coronavirus opgeleverd. Het aantal besmettingen komt daarmee op 28, zes meer dan de 22 asielzoekers die vorige week positief werden bevonden. Dat maakten de GGD Friesland samen met de directie van het azc en de burgemeester van Súdwest-Fryslân maandag bekend in Leeuwarden.

Burgemeester Jannewietske de Vries zei “ontzettend opgelucht” te zijn dat de uitbraak beperkt is gebleven.

De 28 mensen die het virus dragen worden elders in quarantaine ondergebracht.

In het centrum in Sneek wonen ongeveer 450 mensen, een groep van 98 asielzoekers was eerder al uit het centrum vertrokken. Ook 40 medewerkers van het azc zijn inmiddels getest.