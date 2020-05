Proef met bezoekregeling van start in 25 verpleeghuizen

In 25 verpleeghuizen begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Door het voorzichtig te proberen wordt gekeken op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Het is een eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling. In deze verpleeghuislocaties kan één vaste bezoeker onder strikte voorwaarden een bewoner bezoeken.

Zorgminister Hugo de Jonge wil met de kennis en ervaring die met de proef worden opgedaan stapsgewijs de bezoekregeling versoepelen. Mocht de proef een succes worden, dan kan er eventueel weer beperkt bezoek plaatsvinden vanaf 25 mei. Het afgrendelen van verpleeghuizen was een van de eerste verregaande maatregelen die werden genomen vanwege het coronavirus.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag één verpleeghuis per GGD-regio de deuren mag openen. Er worden eisen gesteld aan de hygiëne en de bezoeker moet op 1,5 meter afstand blijven van de bewoner.