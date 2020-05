Reddingsdiensten zoeken nog naar één of twee vermiste surfers

De reddingsdiensten zoeken in zee bij Scheveningen nog naar mogelijk één of twee vermiste surfers. De zoektocht wordt rond 23.00 uur echter gestaakt, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Met een helikopter en met boten wordt nog gezocht.

De hulpdiensten denken dat er negen à tien mensen in zee in problemen waren gekomen bij het Noordelijk Havenhoofd bij de kustplaats. Het is niet helemaal duidelijk om hoeveel mensen het gaat omdat het niet één groep betreft en de individuele personen elkaar niet allemaal kennen. De politie is druk bezig om dat precies in beeld te krijgen.

Van acht personen weten de reddingswerkers zeker dat ze aan land zijn. Drie personen werden uit zee gehaald door reddingswerkers. Daarvan zijn twee personen eerder op de avond overleden en is er één naar het ziekenhuis gebracht.

De reddingswerkers moeten de zoekactie staken omdat het te donker wordt. Omdat de personen mogelijk al best lang zijn vermist is het zoekgebied ook nog groter geworden, zegt de woordvoerder.