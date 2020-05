Wat verdient een voice-over in Nederland?

De Corona-pandemie laat creatieve freelancers op alle vlakken nadenken hoe men thuis geld kan verdienen. Geld verdienen met je stem, is dat een serieuze mogelijkheid? Veel voice-overs werken namelijk vanuit hun eigen thuisstudio. Kun je een beetje rondkomen als freelance voice-over in Nederland? Een bekend stemmenbureau uit Amsterdam schetst een beeld uit hun dagelijkse praktijk.

Om van voice-overs inspreken rond te kunnen komen dien je uiteraard allereerst een prettige stem te hebben, die ook nog eens toepasbaar is voor de meest voorkomende producties. De meest populaire Nederlandse voice-over opdrachten zijn promotievideo’s voor het internet, zoals bedrijfsfilms en social media video’s. De voice-over is dan eventjes letterlijk de stem van het bedrijf.

Maar wat verdient een voice-over nu eigenlijk? Daarvoor zul je moeten weten of de stemacteur in kwestie zijn of haar eigen marketing doet, of dit laat doen door een stemmenbureau. In het geval van een zelfstandig opererende voice-over zal deze regelmatig zijn of haar portfolio (in jargon een ‘voice-over demo’) onder potentiele opdrachtgevers moeten verspreiden.

Dat verspreiden van een portofolio klinkt makkelijker dan het is. Want wie zoekt nog een stem? En meer specifiek: joúw stem. En hoe kom je met de eerste klanten in contact? Online marketing acties zullen moeten worden opgestart, want de opdrachten komen niet vanzelf. En niet iedereen is handig in zichzelf verkopen op platforms als Facebook, YouTube en vooral LinkedIn. Wat een solo-opererende voice-over verdient is dus erg lastig in te schatten, en hangt sterk af van zijn of haar netwerk-talent.

Opvallen tussen alle stemmen

Zonder een stemmenbureau aan de slag gaan is vooral interessant voor voice-overs die zelf al een groot eigen netwerk hebben in de audiovisuele wereld, of goede pr-kwaliteiten in huis hebben voor de broodnodige marketing. Tegenwoordig zijn er namelijk veel meer voice-overs dan twintig jaar geleden, dus de gemiddelde Nederlandse voice-over zal een tijdje moeten investeren in prijzige social media campagnes, om op te vallen tussen alle stemmen.

De meeste nieuwe stemmen denken dan ook dat een inschrijving bij een stemmenbureau het makkelijkst is om betaald werk te genereren. Dat is ook zo, tenzij.. je wordt toegelaten bij een stemmenbureau. Omdat stemmenbureaus ontzettend veel voice-over demo’s krijgen aangeboden ligt de lat enorm hoog. Ze kunnen letterlijk de krenten uit de pap vissen, en doen dit in de regel dus ook.

Voice-over agency

Hoe werkt een stemmenbureau? Een stemmenbureau treedt op als tussenpersoon. Het zorgt ervoor dat de aangesloten voice-overs altijd goed zichtbaar en vindbaar zijn, via online marketing en het aanbieden van een online boekingsplatform. Een voice-over agency zorgt er dus voor dat haar voice-overs worden voorzien van voldoende opdrachten. Het aanbod – de juiste mix van stemmen – speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Voor al deze inspanningen wil een stemmenbureau uiteraard wel terug, in Nederland meestal in de vorm van een commissie die varieert tussen de 20 en 30 procent van de opdracht. Dit is uiteraard geen pure winst voor het stemmenbedrijf, want alle marketinginvesteringen moet daar ook van worden betaald. Een voice-over agency neemt dus het financiële risico voor haar rekening.

Omdat we nu inzicht hebben in de gebruikelijke commissie, kunnen we gaan uitrekenen wat een stemacteur of voice-over uiteindelijk als zzp’er bij een stemmenbureau verdient. Gemiddeld wordt er ongeveer 200 euro voor een bedrijfsfilm voice-over betaald. Haal je hier 25 procent commissie vanaf, houdt een freelance voice-over 150 euro over van een inspreekklus.

Nu wordt de ene voice-over vaker geboekt dan de ander, maar als je uitgaat van drie bescheiden boekingen per week, zit een voice-over toch al snel op een maandfactuur van 1.800 euro. Maar voice-overs sprokkelen zelf ook nog de nodige klussen bij elkaar, dus een maandinkomen tussen de 2.500 euro en 4.000 euro is heel realistisch. Een exact bedrag is uiteraard niet te voorspellen omdat er veel factoren spelen, waarvan de talentfactor misschien nog wel de voornaamste is.