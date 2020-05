Is jouw tuin al zomerproof? Dit zijn dé tuintrends van 2020

Nu de zon steeds meer schijnt en we voorlopig nog steeds grotendeels aan huis gekluisterd zijn, maken meer mensen optimaal gebruik van hun tuin. Veel Nederlanders blijven komende zomervakantie in eigen land en zullen dus ook vaker in hun tuin te vinden zijn. Werk aan de winkel dus, om ervoor te zorgen dat je tuin zomerproof is. Nieuw.nl heeft een aantal tuintrends op een rijtje gezet.

Onderhoudsvriendelijke tuin

Velen van ons hebben een druk bestaan en weinig tijd om in de tuin te werken. Dan komt het goed uit dat de onderhoudsvriendelijke tuin dit jaar helemaal in is. Heb je geen tijd om het gras te maaien? Kies er dan voor om een kunstgras te plaatsen of de tuin te betegelen. Ben je van plan om terrastegels te laten leggen? Dan zijn grote tegels een uitkomst, zodat je minder tijd kwijt bent aan het verwijderen van onkruid dat tussen de tegels groeit. Er zijn een aantal planten die weinig onderhoud nodig hebben, zoals de hosta en het vlijtige liesje. Als je over groenblijvende planten, bomen en heesters kiest, dan heb je geen last van bladval in het najaar.

Naast de trend om je tuin onderhoudsvriendelijk te houden, staat dit jaar de kleine tuin centraal. Heb je een balkon of beperkte ruimte in je achtertuin? Geen zorgen, want dan kan je alsnog tuinieren. Wat dacht je van een minituintje inclusief minikas? Hiermee benut je je balkon, binnentuin, raamkozijn of achtertuin optimaal en kan je straks je eigen kruiden, tomaatjes of aardbeien van je eigen moestuintafel eten.

Samen tuinieren

Samen tuinieren is populair en ook dit jaar komen er steeds meer vriendengroepen of buren samen die op een braakliggend stukje land met tuingereedschap aan de slag gaan. Dit kan een gezamenlijke moestuin zijn waar verschillende soorten verse groenten, fruit en kruiden wordt geoogst. Maar een gezamenlijke tuin draagt ook bij een het vergroenen van de buurt. Zo schept samen tuinieren een extra community gevoel waar iedereen aan kan deelnemen.

Strandgevoel in je tuin