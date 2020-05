Kustwacht staakt zoektocht naar vijfde surfer

De Kustwacht heeft de zoektocht naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama van maandagavond gestaakt. “Aan het begin van de middag is de zoekactie op het water en vanuit in de lucht in overleg met de hulpdiensten beëindigd. Helaas is de vijfde persoon niet gevonden. We wensen alle nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd”, twitterde de Kustwacht dinsdagmiddag.

“We hebben lange tijd onder lastige omstandigheden een klein gebied waar de slachtoffers zijn gevonden grondig doorzocht met boten, voertuigen en vanuit de lucht. Maar hebben helaas niks gevonden. Op een gegeven moment moet je de lastige beslissing nemen om te stoppen met zoeken”, aldus een woordvoerder van de Kustwacht tegen het ANP.

Hij sluit zeker niet uit dat op een later moment het stoffelijke overschot nog ergens wordt aangetroffen. Voor zover de politie Haaglanden heeft kunnen vaststellen, is de vermiste man een 23-jarige Delftenaar.