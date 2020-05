Lof alom aan het Binnenhof voor verpleegkundigen

Politici van verschillende partijen spreken dinsdag, de Dag van de Verpleging, hun dank uit aan de mensen die in de gezondheidszorg werken. Die verdienen “een diepe buiging”, zegt minister Hugo de Jonge. Zeker nu de strijd tegen het coronavirus zoveel van hen vraagt en Nederland zo op hen leunt.

Ook de andere twee bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid prijzen de verpleegkundigen. “Dag en nacht zijn jullie in touw om professionele en liefdevolle zorg te geven”, zegt collega-minister Martin van Rijn (Medische Zorg) op Twitter. Staatssecretaris Paul Blokhuis kiest soortgelijke woorden van dank, net als minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie).

Tweede Kamerleden van onder andere PVV, CDA, GroenLinks, DENK en 50PLUS bedanken de “lieve helden”, “kanjers” en “onmisbare harde werkers” in de zorg voor hun “fantastische werk”. GroenLinks grijpt de gelegenheid aan om een hoger loon en meer inspraak voor de verpleegkundigen te vragen. De SGP bidt voor hen.

De verpleging staat dinsdag in het middelpunt van de belangstelling omdat het tweehonderd jaar geleden is dat Florence Nightingale werd geboren. Zij geldt als de grondlegster van de verpleegkunde. Her en der gaat daarom de vlag uit.