Man en vrouw in Eindhoven opgepakt wegens beramen moord

Een arrestatieteam van de politie heeft maandag in een woning in Eindhoven een 44-jarige man en 35-jarige vrouw uit die stad opgepakt. Zij worden verdacht van het beramen van een moord op een vrouw uit Eindhoven. Volgens de politie lag het motief mogelijk in de relationele sfeer.

De verdachten en het beoogde slachtoffer zijn volgens de politie bekenden van elkaar. Wat hun onderlinge relatie precies is, en waarom het beoogde doelwit uit de weg geruimd moest worden, kon of wilde een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De politie greep in na recente informatie over de op handen zijnde moord. Volgens de politie was die informatie verontrustend. Het tweetal wordt verhoord. De politie hoopt daarmee hun motieven te achterhalen.

Het arrestatieteam werd ingezet omdat de man in het bezit zou zijn van een vuurwapen. In de woning waar man en vrouw werden aangehouden, werd ook een vuurwapen gevonden. Beide verdachten zitten vast.