Medewerkers universiteiten krijgen 3 procent loonsverhoging

De ruim 55.000 medewerkers in de universitaire sector hebben een nieuwe cao. Daarin zijn afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 3 procent per 1 juni plus een eenmalige uitkering van 750 euro bruto bij een volledig dienstverband.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldt het onderhandelaarsakkoord met werknemersorganisaties FNV, AC-FBZ, CNV Overheid en AOb op de eigen site.

De partijen reserveren ook 0,45 procent van de loonruimte voor de aanpak van gevolgen van de coronacrisis, die ook voor deze medewerkers onzekerheden met zich meebrengt. Deze afspraak maakt onder meer verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en ondersteunend personeel mogelijk.

“De partijen vinden het belangrijk om juist in deze tijd een cao te realiseren waarin onze waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers tot uiting komt”, aldus de onderhandelaars.

De cao loopt tot en met 31 december 2020.