Meer mensen zonder corona op intensive care dan coronapatiënten

Op de intensive cares in Nederland liggen 451 mensen met het coronavirus en 462 mensen met andere aandoeningen. “Voor het eerst in lange tijd liggen er meer non-Covid- dan Covid-patiënten op de Nederlandse ic’s”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

In totaal worden 463 coronapatiënten behandeld op de intensive care, 35 minder dan op maandag. Behalve de 451 mensen in Nederland liggen ook 12 patiënten op een intensivecareafdeling in Duitsland. Het aantal mensen met andere aandoeningen is juist met 74 toegenomen.

Ruim een maand geleden lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de ic’s en zo’n 300 niet-coronapatiënten. Onder normale omstandigheden liggen 800 tot 900 mensen op de ic’s, waarvoor ongeveer 1100 bedden beschikbaar zijn. Door de uitbraak moesten ziekenhuizen hun ic-capaciteit razendsnel verdubbelen. Mensen en apparatuur werden van andere afdelingen gehaald en operatiekamers en andere ruimtes werden omgebouwd tot corona-eenheden. Door de daling van het aantal coronapatiënten zitten alle ziekenhuizen nu weer binnen de bezetting van voor corona. Dat geeft ze de ruimte om de zorg voor andere patiënten weer op het oude niveau te brengen.

Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, liggen 1110 patiënten met corona.