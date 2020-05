Veel Nederlanders gaan deze zomer in eigen land met vakantie

Nog even en de zomervakantie staat weer voor de deur. Waar we normaal gesproken de dagen aan het tellen zijn voordat we naar onze favoriete vakantiebestemming reizen, ligt dat nu anders. Want waar mogen we deze zomer naartoe? Er is zoveel onduidelijk, dat veel Nederlanders ervoor kiezen om vakantie in eigen land te vieren. En dat doen we maar wat graag op het water, zo blijkt.

Reisbranche

Er wordt momenteel volop bekeken wat er mogelijk is om het toerisme weer op gang te krijgen. De coronacrisis heeft harde klappen uitgedeeld aan de reisbranche. De Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR vreest een verlies van 8 tot 8,5 miljard euro aan het eind van de zomer. In een positief scenario, als de boekingen weer enigszins aantrekken, kan dat beperkt blijven tot 5,6 miljard.

Europees niveau

Ook op Europees niveau zien hotels en restaurants hun inkomsten dalen met een geschatte vijftig procent ten opzichte van vorig jaar, voor reisorganisaties gaat het om zeventig procent en bij vliegtuigmaatschappijen en cruisebedrijven komt dat verlies zelfs uit op negentig procent, zo berekende de Europese Commissie onlangs. Het zou zomaar kunnen dat onze buurlanden hun grenzen gaan openen, maar elk land hanteert zijn eigen maatregelen.

Vakantieplannen in de ijskast

Zes op de tien Nederlanders heeft zijn vakantieplannen al in de ijskast gezet. Bijna de helft van de Nederlanders twijfelt of hij nog op vakantie gaat dit jaar, zo blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau NBTC-NIPO Research. Van de 7,2 miljoen Nederlanders met vakantieplannen, zeggen 1,8 miljoen er van plan te zijn om in eigen land te blijven. Een veilige bestemming staat voorop. Vijf miljoen Nederlanders willen in de zomer alsnog naar het buitenland. De rest weet nog niet wat de bestemming zal worden.

Toename verkoop boten

Voor de mensen die hun vakantie uitstellen, is een hele zomer thuisblijven ook geen optie. We zijn immers een reislustig volk. Daarom zijn we op zoek naar een andere manier van vakantie vieren in eigen land. Verhuurders van vakantiehuisjes, waaronder natuurhuisjes, zien een enorme toename in het aantal boekingen en ook bootbedrijven kunnen de vraag bijna niet aan. De verkoop van boten is de afgelopen weken behoorlijk toegenomen.

Lening

