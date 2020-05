Amsterdam doet proef met slim, snel kadeherstel met minder hinder

Drie bedrijfscombinaties gaan volgend jaar een proef doen met het herstellen van Amsterdamse kademuren op een innovatieve manier. De pilots worden gedaan in de binnenstad. Als die succesvol zijn, krijgen de bedrijfscombinaties een contract van vier tot acht jaar. Wethouder Sharon Dijksma (verkeer) is woensdagmiddag bij het tekenen van de overeenkomst.

Tijdens de aanbesteding moesten bedrijven komen met oplossingen voor het vernieuwen van de kademuren met de helft minder hinder, in de helft van de doorlooptijd en tegen lagere kosten ten opzichte van traditionele methoden. Van de zestien aanmeldingen bleven er drie over.

De combinatie G-kracht test een uit Japan afkomstige techniek met een machine die als een treintje palen in de bodem drukt. Het betekent dat je op een heel smalle strook je werk kunt doen en het verkeer op het water en op de kade minder hindert. Kade 2.020 gebruikt een machine die vanaf het water steeds een segment van 5 meter vervangt. Doordat er steeds op een kort stuk wordt gewerkt, is de hinder voor de omwonenden minimaal. Koningsgracht ontwikkelt een duurzame, volledig elektrische en geluidsarme technologie, waarmee vooral op lange stukken veel snelheid kan worden gemaakt. Naast de pilots loopt het reguliere onderhoud aan de kades gewoon door.

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor 600 kilometer kade, waarvan tientallen kilometers kademuur in slechte staat verkeren door jarenlange verwaarlozing. Vooral in de historische binnenstad zijn er veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn en nu veel zwaarder worden belast dan waar ze destijds voor ontworpen zijn. Afgelopen jaren stortten verschillende keren kademuren in of trad er verzakking op.