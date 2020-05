Bodysurfers weer in zee bij Scheveningen

Surfers hebben zich woensdagochtend weer in zee gewaagd bij Scheveningen. Een groep van zo’n vijftien bodysurfers is weer actief in het water nadat maandagavond bij het noordelijk havenhoofd vijf watersporters om het leven waren gekomen.

“Het is goed om weer verder te gaan”, vindt een jonge man die met surfpak klaarstond om ook het water in te gaan. Hij noemde de fatale gebeurtenissen een grote klap voor de surfers. Hij had les gehad van een van de maandag omgekomen mannen.

Bij surfshop The Shore zijn veel bloemen gelegd, ter nagedachtenis aan de omgekomen mannen. Nabij het rustige strand hangen vlaggen halfstok. Op het strand lopen mensen met yogamatjes en worden ook in kleine groepjes yoga-oefeningen gedaan, waarbij onderling voldoende afstand wordt gehouden vanwege het coronavirus.

De vijf mannen die om het leven kwamen werden maandagavond waarschijnlijk verrast door schuimvorming op de zee. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant werden gehaald. Een 40-jarige plaatsgenoot werd naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie nu weer thuis.

De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn dinsdag geborgen. Eén slachtoffer, een 23-jarige man uit Delft, is nog niet geborgen. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag sprak van “onvoorstelbaar verdriet in Scheveningen”.