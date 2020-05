Center Parcs heropent twee vakantieparken

Center Parcs heropent volgende week woensdag twee vakantieparken. Het gaat om vestigingen in Noord-Limburg en in Drenthe. Eind deze maand en begin juni gaan de andere vestigingen in Nederland weer open. Alle overheids- en RIVM-voorschriften rondom het nieuwe coronavirus worden gevolgd, laat Center Parcs weten.

De vakantieparkketen heeft het personeel getraind om toezicht te houden op de veiligheid en eventueel aanwijzingen te geven aan gasten. Daarnaast is het inchecken gedigitaliseerd, en zijn pompjes met desinfectiemiddelen neergezet. Ook zijn er speciale looproutes aangegeven. De zwembaden gaan werken met tijdslots zodat alle gasten de kans hebben om te gaan. Bij de restaurants kan worden afgehaald.

De parken van Center Parcs zijn negen weken dicht geweest.