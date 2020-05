Defensie zoekt naar lichaam vijfde surfer Scheveningen

Defensie zoekt woensdag naar de stoffelijke resten van het vijfde slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen. Volgens een politiewoordvoerder probeert Defensie met inzet van technische middelen het lichaam van de 23-jarige man uit Delft te vinden. Zijn stoffelijk overschot werd dinsdag al wel gezien, maar kon nog niet worden geborgen.

Met de technische middelen kan volgens de politiewoordvoerder onder water worden gezocht. De aanvraag voor de zoekhulp is dinsdagavond gedaan, zegt hij.

Eerder woensdagochtend had de politie nog gezocht bij het zuidelijke havenhoofd, na een melding dat iets in het water zou zijn gezien. Daarbij is echter niets aangetroffen.

Bij het surfdrama kwamen vijf mensen om het leven. Het gaat om een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag, die maandagavond bezweken aan hun verwonden toen ze op de kant waren gehaald. De andere slachtoffers werden dinsdag gezien. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn geborgen.