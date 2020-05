Erasmus MC onderzoekt zorg in laatste levensfase coronapatiënten

Het Erasmus MC begint een groot nationaal onderzoek naar ervaringen over de zorg in de laatste levensfase van coronapatiënten. Het Rotterdamse ziekenhuis doet een oproep aan nabestaanden en zorgverleners om hun verhaal te delen. Het is de bedoeling om te leren van die ervaringen.

Hoe is de zorg aan het levenseinde geweest en hoe heeft de coronacrisis deze periode beïnvloed? Wat is het effect hiervan op het rouwproces van familieleden van personen die tijdens de crisis overlijden? Dat zijn belangrijke vragen in het onderzoek. De onderzoekers zijn ook benieuwd naar de ervaringen van vrijwilligers. Een vragenlijst is online in te vullen.

“Nu het aantal besmettingen van de eerste piek daalt, is het tijd om vast te leggen wat er is gebeurd en kunnen we lessen trekken voor de toekomst”, zegt hoogleraar Agnes van der Heide van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Aan dit onderzoek doen alle universitair medische centra in Nederland mee, evenals de Hogeschool Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PalZon).

“De meeste mensen die het virus oplopen, genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook mensen”, zegt Van der Heide. “Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie extra moeilijk. Dat geldt niet alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen. Om te kunnen begrijpen wat dit betekent, is het belangrijk om nu na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet.”