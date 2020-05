Gewonde en ravage door explosie in woning Nijmegen

In een woning aan de Hillekensacker in Nijmegen heeft zich woensdag een explosie voorgedaan. Een persoon is gewond uit de woning gehaald door hulpdiensten en overgebracht naar het ziekenhuis, liet de brandweer weten. Hij of zij was aanspreekbaar en gaf aan dat niemand anders zich in het huis bevond.

Het gaat om een rijtjeshuis. Van de woning is weinig meer over. Een vloer resteert, de rest is weggeblazen. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is niet bekend.

De ravage als gevolg van de klap is enorm. De buurt ligt bezaaid met dakpannen die als gevolg van de explosie van daken zijn gevallen. In de omgeving van het getroffen huis zijn de ramen van tien tot vijftien woningen gesneuveld. Ook veel auto’s zijn beschadigd als gevolg van de klap.

“Ik stond in de tuin toen in een enorme klap hoorde. Ik voelde de lucht heen en weer gaan door de druk”, aldus een omwonende met de armen breed zwaaiend. Bij haar buurman, zo’n 500 meter van het getroffen huis, is een bovenraam gesneuveld.