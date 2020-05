Guido Weijers dringt bij Rutte aan op heropenen theaters

Guido Weijers dringt bij premier Mark Rutte aan op het spoedig hervatten van theatervoorstellingen. Weijers heeft woensdag namens “theaterminnend Nederland” een open brief aan de minister-president gestuurd met daarin een uitnodiging samen een kop koffie te drinken.

Volgens de cabaretier zijn er genoeg mogelijkheden om in coronatijden veilig naar het theater te gaan, maar zijn die oplossingen afgeschoten. “De afgelopen weken hebben we veel creatieve projecten bedacht om op nieuwe, veilige manieren voor publiek te kunnen optreden. Die projecten zijn allemaal met één reden afgeschoten: het zijn samenkomsten. Dat steekt me”, schrijft Weijers.

“Dat we in onze sector alle mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen – met mondkapjes, met 1,5 meter afstand, met professioneel crowdmanagement, met voorselectie, met afscherming, met plexiglas, met ontsmettingsmiddelen, enzovoort – wordt niet gezien als oplossing, maar als probleem. Terwijl we daarmee veiliger zijn dan de bouwmarkt, de IKEA, de supermarkt, de carwash en de McDrive bij elkaar.”

Initiatieven in theaters zijn volgens de cabaretier door gemeenten afgewezen “omdat ze het niet aandurfden van de regels af te wijken.” Daar baalt de cabaretier van. “Handhaving lijkt dus de norm, in plaats van met elkaar vooruitkijken naar veilige oplossingen. Het is jammer dat creativiteit met een ambtelijke pennenstreek wordt gedwarsboomd. Daarmee gaan goede initiatieven zomaar verloren.”

Weijers snapt dat artiesten, theaters en evenementen niet tot de vitale sector behoren. “Ik wil daarom niet klagen en geen hand ophouden. Ik wil vooral, zoals zoveel metgezellen: aan de slag!”. Hij vraagt de premier de ruimte “om binnen de kaders buiten de lijntjes te denken” en open te staan voor experimentele oplossingen. “En als onze oplossingen veilig blijken, keur ze dan goed. Laat de creatieven het creatieve werk doen. Juist daar ligt onze kracht.”

De cabaretier hoopt dat de premier ingaat op de uitnodiging een kop koffie te drinken – op anderhalve meter afstand. “Dan zal ik laten zien dat er binnen de culturele sector zoveel meer mogelijk is dan je denkt. Ook uit eigenbelang. Want onze beroepsgroep is niet vitaal, maar lachen is wel gezond, het verhoogt de weerstand. Of zoals een groot filosoof uit Zuid-Holland ooit zei: ‘Altijd blijven lachen!’”