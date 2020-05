Minder incidenten op Schiphol in 2019

De marechaussee heeft in 2019 op Schiphol minder incidenten afgehandeld en minder aanhoudingen verricht dan het jaar ervoor. Wel werden meer mensen geweigerd bij paspoortcontroles, meldt de marechaussee woensdag.

Op Schiphol is de marechaussee verantwoordelijk voor zowel de grensbewaking als alle politie- en recherchetaken. Vorig jaar werden 541 drugskoeriers aangehouden, tegenover 703 in 2018.

In 2019 werd 276 keer aangifte gedaan bij de marechaussee van winkeldiefstal op Schiphol Plaza of overige zogenoemde buitengebieden, tien keer meer dan het jaar ervoor. De meeste aanhoudingen die volgden, 171, kwamen na diefstal uit de supermarkt op Schiphol Plaza.

Uit het gedeelte achter de paspoortcontrole en securitychecks kwamen 157 aangiftes binnen, tegenover 143 het jaar ervoor. Dit leidde in zestig gevallen tot een aanhouding.

Overige diefstallen, zoals zakkenrollerij (39 in 2019, 89 in 2018), bagagediefstal (168 in 2019, 258 in 2018) en diefstal uit ingecheckte bagage (38 in 2019, 95 in 2018) daalden flink.