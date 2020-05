‘Minimumprijs alcohol voorkomt dat mensen te veel drinken’

Voor zware drinkers kan het beter zijn als alcohol een minimumprijs krijgt. Dat kan beter voorkomen dat ze te veel drinken dan hogere accijns. Dat concluderen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos-instituut. Het kabinet overweegt zo’n regel in te voeren.

De onderzoekers keken naar landen waar al een minimumprijs voor alcoholische dranken geldt. Zulke dranken mogen daar niet onder een bepaalde prijs worden verkocht. Die prijs wordt bepaald aan de hand van het alcoholpercentage en de hoeveelheid drank in glas of fles. Hoe meer alcohol, hoe hoger de minimale prijs. De regel geldt onder meer in Schotland, Wales, Australië, Canada, Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten. Ierland voert de minimumprijs binnenkort ook in.

In Schotland en Canada zijn probleemdrinkers minder alcohol gaan drinken door de minimumprijs, aldus de onderzoekers. In Schotland en Australië zijn er minder “alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames, sterfgevallen, verkeersovertredingen, misdrijven, zorgkosten, productieverliezen en kosten voor inzet van politie en justitie”.