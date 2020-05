Minister: KNVB komt over week of twee, drie met plan

Voetbalbond KNVB komt binnen een week of twee, drie met een eerste plan om de duels in de eredivisie en eerste divisie te hervatten. De bond en het kabinet gaan dan samen kijken of dat haalbaar is, zegt sportminister Martin van Rijn. De KNVB stelt zich nu volgens hem “realistisch” op.

De KNVB maakte tot dusver niet duidelijk hoe de bond weer profwedstrijden wil gaan spelen, maar verklaarde wel dat het betaald voetbal 300 miljoen euro nodig zou hebben om overeind te blijven. Dat ergerde het kabinet, dat de voetbalbond te verstaan gaf eerst maar eens met een plan te komen.

Directeur Eric Gudde vertelde daarop dat hij begrip had voor de kritiek en beloofde met een plan te komen. Van Rijn overlegde woensdag met de KNVB. De bond beseft dat grote evenementen als een voetbalwedstrijd in een vol stadion voorlopig niet mogelijk zijn, constateert hij. En dat het kabinet evenmin een “grote zak met geld heeft klaarstaan”.

De KNVB benadrukte het belang van het betaalde voetbal voor veel Nederlanders, met ieder weekeinde ruim 200.000 mensen op de tribunes en miljoenen televisiekijkers. De bond beseft ook dat veel sectoren het lastig hebben tijdens de coronacrisis en beloofde alles in perspectief te gaan bekijken. De KNVB probeert nu zo veel mogelijk oplossingen zelf te vinden en zal het plan in overleg met de betrokken ministeries uitwerken.

Het betaald voetbal biedt aan 13.000 mensen werkgelegenheid, van wie er 3200 direct bij de 34 profclubs werken. Het betaald voetbal draagt met 1,3 miljard euro bij aan bruto binnenlands product.