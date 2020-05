Pathé: met maximaal twee personen of huishouden naar film

Bioscoopbezoekers mogen vanaf 1 juni met maximaal twee personen of een huishouden naar een filmvoorstelling van Pathé. Ook moeten bezoekers direct de bioscoop verlaten zodra de film is afgelopen, staat in het coronaprotocol dat de bioscoopexploitant woensdag naar buiten heeft gebracht.

Alleen kinderen onder de twaalf jaar mogen als groep naar de film, onder begeleiding van twee volwassenen. Pathé roept mensen ook op om komende maand zo min mogelijk met het openbaar vervoer naar de bioscoop te komen.

In de richtlijnen staat verder onder meer dat tickets alleen vooraf online te koop zijn. Ook zullen er vragen gesteld worden over de gezondheid van de bioscoopbezoekers: bij ziekteverschijnselen is men niet welkom. Bovendien geldt dat bezoekers continu anderhalve meter afstand moeten houden tot andere bezoekers en medewerkers.

Ook Pathé zelf treft verschillende maatregelen waardoor iedereen “in goede gezondheid en veiligheid” de bioscoop kan bezoeken. Zo geldt er onder meer een maximumcapaciteit van dertig bezoekers per zaal, zodat er voldoende afstand genomen kan worden. Bezoekers kunnen vooraf geen stoel kiezen, maar krijgen deze aangewezen door een medewerker. Bovendien zijn er kuchschermen geplaatst en wordt er extra schoongemaakt.

Op het programma van Pathé staan films als Bloodshot, De Beentjes van St. Hildegard en Onward. Vanaf 8 juni zijn er voorpremières van de nieuwe Nederlandse film Rundfunk: Jachterwachter.