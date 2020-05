Politie Costa Rica vindt cocaïne bestemd voor Rotterdam

De politie in het Centraal-Amerikaanse Costa Rica heeft in een lading ananassap 1250 pakketjes cocaïne gevonden. De vondst was in de haven Puerto Moín aan de Caribische Zee en de lading zou naar Rotterdam worden verscheept. Plaatselijke media meldden dat volgens de politie de smokkelwaar in Europa omgerekend 37 miljoen euro waard zou zijn.

De cocaïne is gevonden bij een controle van handelswaar in de haven. Elke maand worden hier circa 25.000 containers verscheept en de politie controleert steekproefsgewijs de inhoud van containers.