Politie houdt spugende puber aan op verdenking van heling

De politie had in dinsdag in Bergen op Zoom de handen vol bij de aanhouding van een minderjarige verdachte van heling. De zeventienjarige inwoner van Hoogerheide verzette zich fel tegen de agenten door onder meer te spugen. Ook maakten omstanders de politie het werken moeilijk.

De politie ging dinsdagavond af op een melding van een man uit de omgeving van Venlo van wie op 8 mei een motorfiets was gestolen. De man had zijn motor aangetroffen in het Noord-Brabantse Bergen op Zoom.

Toen de politie daarop de minderjarige verdachte wilde aanhouden probeerde de jongen de agenten een kopstoot te geven en spuugde hij een van de dienders in het gezicht. Ook trapte de aangehouden puber tegen de deur van het politiebusje, die daardoor beschadigd raakte.

Daarnaast waren er omstanders die de agenten uitscholden en intimideerden. Een van hen wierp een bloempot naar de agenten. De verdachte is meegenomen naar een politiecel en wordt daar verder verhoord in het onderzoek naar de diefstal en de heling van de motor.